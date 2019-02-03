كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 08:32 مساءً - ندى بسيوني تقدم التعازي في والد الفنانة نهال عنبر
نعت الفنانة ندى بسيوني، والد صديقتها الفنانة نهال عنبر، الذي وافته المنية فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الأحد، بعد صراع مع المرض.
وكتبت ندى عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور "انستجرام"،"الف رحمة على الأب الحنون والد الأخت والصديقة الفنانة نهال عنبر في جنة الخلد بإذن الله".
يذكر أن الفنانة نهال عنبر تشارك فى تقديم برنامج "كلام ستات" عبر قناة onE بجانب كل من الإعلامية شريهان أبو الحسن، والفنانتين هيدى كرم، وندى رحمى.
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