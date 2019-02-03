كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 08:32 مساءً - أتلتيكو مدريد يرفض الإقتراب من برشلونة بالهزيمة أمام ريال بيتيس

ريال بيتيس

أهدر أتلتيكو مدريد فرصة تشديد الخناق على منافسه برشلونة وتقليص الفارق معه إلى ثلاث نقاط في الصراع المحتدم بينهما على صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك عقب خسارته صفر / 1 أمام مضيفه ريال بيتيس اليوم الأحد في المرحلة الثانية والعشرين للبطولة، التي شهدت أيضا تعادل فياريال مع ضيفه إسبانيول 2 / 2.

وتجمد رصيد أتلتيكو، الذي تلقى خسارته الثانية في المسابقة هذا الموسم والأولى منذ أكثر من خمسة أشهر، عند 44 نقطة ليظل في المركز الثاني بترتيب البطولة، بفارق ست نقاط خلف برشلونة (المتصدر)، الذي سقط في فخ التعادل 2 / 2 أمام ضيفه بلنسيه أمس الثلاثاء في المرحلة ذاتها.

في المقابل، ارتفع رصيد بيتيس، الذي حقق انتصاره الثاني في مبارياته الثلاث الأخيرة في البطولة، إلى 32 نقطة، ليرتقي إلى المركز السادس مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

وتقمص سيرخيو كاناليس دور البطولة في اللقاء، بعدما أحرز هدف بيتيس الوحيد في الدقيقة 65 من ركلة جزاء، تم احتسابها بعدما لمست الكرة يد فيليبي لويز لاعب أتلتيكو داخل منطقة جزاء فريقه.

ويعد هذا هو الفوز الأول الذي يحققه الفريق الأندلسي على أتلتيكو منذ 18 ديسمبر 2011، عندما تغلب 2 / صفر على فريق العاصمة الإسبانية في بطولة الدوري.

من جانبه، فرط فريق فياريال في تقدمه بهدفين أمام ضيفه اسبانيول واكتفى بالتعادل 2 / 2 في وقت سابق اليوم.

وتقدم فياريال بهدفين حملا توقيع فيسنتي ايبورا وسانتي كازورلا من ضربة جزاء في الدقيقتين 37 و65.

ولكن اسبانيول استعاد توازنه ورد بهدفين عن طريق دانييل بونيرا لاعب فياريال بالخطأ في مرماه وروبرتو روزاليس في الدقيقتين 75 و81.

ورفع فياريال رصيده إلى 19 نقطة ليبقى في المركز التاسع عشر قبل الأخير مقابل 25 نقطة لاسبانيول في المركز الرابع عشر.