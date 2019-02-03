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بالصور..أهم 5 نصائح لاستخدام الكونسيلر لإطلالة مشرقة

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كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 08:32 مساءً - بالصور..أهم 5 نصائح لاستخدام الكونسيلر لإطلالة مشرقة


بالصور..أهم 5 نصائح لاستخدام الكونسيلر لإطلالة مشرقة

أدوات التجميل كثيرة ولكل منها دور كبير في إطلالتك النهائية، ويعتبر "الكونسيلر" واحدًا من الأدوات التي تعمل على جعل المكياج بصورة نهائية ناجح ويعمل على إخفاء العيوب والهالات السوداء، وبحسب موقع "brait"  هناك 5 نصائح ليكون " الكونسيلر" العصى السحرية للحصول على بشرة صافية وخالية من العيوب.

1- على الفتاة الاقتصاد في استخدام الكونسيلر لتجنب ظهور بقعة فاتحة عن لون الجلد خاصة تحت العيون. 

2- الإكثار من استخدام كمية " الكونسيلر" تظهر التجاعيد الدقيقة الموجودة اسفل العيون وتعجل بشيخوخة الجلد. 

3- وضع نقاط من " الكونسيلر " على الحبوب وأماكنها تؤدي على سد المسام وتتسبب في وجود بقع بنية اللون على البشرة.

4- احرصى على اختيار الأنواع التي تحتوي على الكولاجين الطبيعى وخلاصة الفيتامينات التي تعمل على شد الجلد وتجعله أكثر مرونة وتوازن. 

5- الحذر من التعامل مع " الكونسيلر" على أنه فونديشن ووضعه على جميع أجزاء البشرة، ولكن الأفضل تتبع الخريطة المثالية لإمكان وضعه حتى لا يتحول إلى عبء على البشرة وليس مصدر جمال.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البشاير وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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