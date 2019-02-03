كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 08:32 مساءً - برقم الجلوس.. احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج

كتب: محمود الشريف

اعتمد منذ قليل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول، بنسبة نجاح بلغت 76%.

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وأوضح الدكتور عمرو شلتوت، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن أعداد المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسي الأول على مستوى المحافظة بلغت 70531 طالبا وطالبة، حضر منهم 70393، كما بلغت أعداد الناجحين الحاصلين على 50% فأكثر 54533 طالبا، بنسبة نجاح 76%.

وأضاف أن إدارة أخميم التعليمية احتلت المركز الأول على مستوى المحافظة بنسبة نجاح 87.9%، تليها إدارة دار السلام التعليمية في المركز الثاني بنسبة نجاح 84%، ثم إدارات جرجا والبلينا بنسبة نجاح 80%، فيما احتلت إدارة طهطا التعليمية المركز الأخير بنسبة نجاح 59%.

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