كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 08:32 مساءً - مقتل العشرات من الحوثيين فى فشل اطلاق صاروخ باليستى وانفجارة

أفادت مصادر "العربية" في اليمن بأن قتلى وجرحى في صفوف ميليشيات الحوثي سقطوا، الأحد، نتيجة انفجار صاروخ باليستي في عملية إطلاق فاشلة في معسكر الحمزة جنوب شرق محافظة إب.

وأكدت مصادر محلية أن الميليشيات حاولت إطلاق الصاروخ لكنه انفجر في مكانه فور إطلاقه، مخلفاً قتلى وجرحى من الحوثيين ومدنيين مجاورين للمعسكر الذي يعد من أهم المعسكرات التدريبية للحوثيين بمحافظة #إب ، وتتواجد فيه آليات عسكرية كبيرة موزعة على عدة مواقع في المعسكر وفي الأودية القريبة منه.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية اليمنية، السبت، إحباط تهريب كميات من الصواريخ وطائرات بلا طيار محملة على شاحنات متوسطة كانت في طريقها إلى العاصمة صنعاء.