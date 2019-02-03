حنان كساب: تفوق المرأة المصرية يؤكد الرؤية الحكيمة للرئيس السيسي

أعربت الأمين العام المساعد للمرأة العربية بمجلس الوحدة الاقتصادية المحامية حنان كساب، عن فخرها واعتزازها بما حققته المرأة المصرية من نجاحات في المجالات كافة.

وأضافت أن ما نراه اليوم من تفوق للمرأة المصرية سواء كانت وزيرة أو سفيرة، أو نائبة أو ربة منزل أو امرأة بسيطة يؤكد الرؤية الحكيمة والنظرة الثاقبة للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي آمن منذ توليه مسئولية الدولة بأهمية الدور الاجتماعي للمرأة وحقها في العمل، وأن تكون شريكًا رئيسيًا وفعالًا في مسيرة النهضة والتنمية الشاملة.

وثمنت كساب في لقاء لبرنامج "زينة" عبر فضائية التلفزيون المصري الدعم المتواصل الذي يقدمه الرئيس السيسي للمرأة المصرية، وحثها على التعليم والتطور وتمكينها اجتماعيًا واقتصاديًا وتحفيزها على الانخراط في سوق العمل، إذ نجدها اليوم نحو 8 وزيرات يقدمن نموذجاً مثالياً فى القدرات القيادية للمرأة المصرية، بالإضافة إلى منصب المحافظ بخلاف تواجد نحو 90 نائبة تحت قبة البرلمان، يسجلن نجاحات ملفتة ومتتالية.

وأوضحت كساب أن العالم كله ينظر الآن للمرأة المصرية بصورة إيجابية، بعدما نجحت في تحقيق مكتسبات في العصر الحالي لم تستطع أن تحققها في أي عصر آخر، مشيرة أنه بعد ثورة 30 يونيو أخذت المرأة حقوقها الكاملة في الدستور والقانون، نتيجة وجود القيادة السياسية الداعمة لها، فضلًا إصرار المرأة على أخذ حقوقها من ناحية أخرى.

واختتمت حديثها بأن نجاح المرأة المصرية كان رداً قوياً ضد دعاة التفرقة الذين يحاولون تصدير مشهد أن هناك فرقاً بين الرجل والمرأة، متوقعة مواصلة الدولة المصرية دعم المرأة والانطلاق بدورها المحوري نحو مرحلة جديدة من المشاركة الفاعلة والمؤثرة في صنع المستقبل.

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