"طبيبة الإنسانية".. "سمر" بيطرية تعالج الحيوانات الأليفة داخل مصر وخارجها

"طبيبة الإنسانية" تستقبل داخل عيادتها جميع حالات الحيوانات التي بحاجة لعناية بدون مقابل مالي، وهدفها ليس الربح المادي، وإنما ترسخ حياتها لمساعدة ونجاة الحيوانات التي لا يفهم أنينها ووجعها سوى الله.

اشتهرت سمر عبدالرحمن الطبيبة البيطرية، صاحبة الـ 35عامًا، بحبها الشديد للحيوانات، فقد ساعدت في علاج المئات من الحالات من كافة أنحاء الوطن العربي، فضلًا عن حالات أجنبية أيضًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال حديثها لـ"هُن"، ذكرت: "العيادة دي عيادتي الخاصة بيا مفيش معايا دكاترة تانيين ولا حتى مساعد أنا اللي بعمل كل حاجة بنفسي حتى نظافة المكان لأني بصراحة مش بثق في حد وبحب اعمل كل حاجة بنفسي خاصة تطهير وتعقيم المكان بعد كل حالة عشان أكون متأكدة ان كل حاجة مضبوطة في العيادة".

"كلاب، قطط، سلاحف، نسانيس" تعالج سمر كل الحيوانات التي تأتي لها وذكرت: "أي حد يقول لي عنده مشكلة في حيوان بعالجها الفكرة بتاعة العيادة أني كنت حابه افتح عيادة واتخصص فيها في الحيوانات الاليفة واسميها بالاسم ده لأني أصلًا بحب الحيوانات وبتعامل معهم مش مجرد حالة أو مريض عندي".

"الموضوع عندي انساني بحت" بهذه العبارة تابعت سمر حديثها قائلةً: "بتعلق بيهم جدًا بقعد الاعبهم وأهزر معهم وأكلمهم بصراحة مش بتعامل معهم على إنهم حيوانات خالص".

نجحت سمر في علاج حالات كتيرة فشل زملاء كتيرة في عالجها وبأقل الإمكانيات، وأضافت:" كتير منهم عاملين عيادة في ارقي مكان وبأحدث الأجهزة ومع الاسف يفتقدوا للخبرة والموهبة وقبل كل حاجة نقدر نقولها في حاجة اسمها توفيق من ربنا سبحانه وتعالي".

تعتبر سمر أول طبيبة مصرية وعربية تكون عضوًا بلجنة تحكيم في أكبر مهرجان للحيوانات الأليفة بمصر والعالم العربي، تم اختيارها بتصويت الجمهور، وأشارت:" الحمد لله وبفضل الله مشهورة ومعروفة جدًا، وعلي مستوى مصر والعالم العربي اشهر بنت دكتورة بيطرية ودي اصلًا تخصص غريب وصعب علي بنت دكتورة بيطرية وكمان بعالج كلاب دي حاجة صعبة جدًا".

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