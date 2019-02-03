بالصور| عروس ترتدي فستان زفافها في 33 بلدا.. "بوثق اللحظة"

قررت زوي أوست، أن تظل مرتدية فستان زفافها في رحلتها بصحبة زوجها في 33 بلدًا، لقضاء شهر عسل مطول والتقاط الصور التذكارية.

وعلقت الزوجة على ذلك أن الحياة قصيرة للغاية ولا ترتدي المرأة فستان الزفاف إلا مرة واحدة لذلك قررت ارتداء فستان الزفاف في كل بلد جديدة سأزورها لأول مرة- بحسب ما ذكره موقع "مترو" الإلكتروني.

وشملت الرحلة التي كانت تايلند أول محطة فيها، زيارة الكثير من المدن بما في ذلك برشلونة وروما ودبي وجبل إفرست وسور الصين العظيم، وانتهت بزيارة جزر سيشيل.

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