دراسة تنصح البالغين بعدم تناول أكثر من 200 مل من الحليب يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - وجدت دراسة أجراها فريق بحث ألماني أن الإفراط بتناول الحليب من شأنه أن يعزز الالتهاب في الجسم، ويزيد من خطر الإصابة بالسكري، والخرف، وحتى التسبب ببعض الأمراض السرطانية مثل سرطان البروستاتا.

وأشارت طبيبة الأمراض الجلدية يال أدلر إلى وجود علاقة بين شرب الحليب وظهور حب الشباب أيضا، حيث إن "الحليب يوسع الغدد الدهنية، وهو السبب الرئيسي لظهور الحبوب. فتضخم الغدد الدهنية، وتكاثر البكتيريا، ويؤدي إلى ظهور رؤوس سوداء التي تلتهب لاحقًا".

وأضافت أدلر أن للحليب مهمة بيولوجية تحفز النمو بعد الولادة مما يفيد الأطفال والرضع فقط، في حين قد يشكل خطراً على صحة البالغين، الذين قد اكتمل نموهم تماماً، لهذا السبب قد يكون تناول كميات كبيرة من الحليب مضراً للصحة. إذ يعزز نمو الخلايا، ومن الممكن أن يعزز نمو الخلايا السرطانية، بحسب ما نشره أيضا موقع "فوكس" الألماني، نقلًا عن "الإمارات اليوم".

لكن هذا طبعا لا يقلل من أهمية الحليب، الذي يتمتع بفوائد كبيرة من شأنها أن تعزز صحة الإنسان فهو مصدر ممتاز للفيتامينات والمعادن، ويوفر البوتاسيوم، والكالسيوم، وفيتامين "بي 12"، وفيتامين "د" الذي تفتقره العديد من الوجبات الغذائية. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر الحليب مصدر غني للبروتين، والمغنسيوم، والعديد من الأحماض الأمينية بما في ذلك أوميغا "3". بحسب ما نشره موقع "هيلث لاين".

وعلى الرغم من هذه الفوائد المتعددة، تنصح الدراسة البالغين بعدم شرب أكثر من 200 مل من الحليب يومياً. في حين يسمح للأطفال تناول ما يصل إلى 500 ملليلتر منه.