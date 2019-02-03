كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 06:59 مساءً - بالفيديو.. التعادل يحسم مواجهة نيم أولمبيك ومونبيلييه بالدوري الفرنسي
نيم أولمبيك ومونبيلييه
خيم التعادل 1/1 على المباراة التي جمعت نيم أولمبيك بضيفه مونبيلييه اليوم الأحد، في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الفرنسي.
وتقدم نيم بهدف سجله لويك لاندري في الدقيقة الثانية وتعادل أندي ديلورت لمونبيلييه في الدقيقة 74.
ورفع نيم أولمبيك رصيده إلى 30 نقطة في المركز الحادي عشر ،كما رفع مونبيلييه رصيده إلى 36 نقطة في المركز الخامس.
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