كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 06:59 مساءً - بالفيديو.. أوجسبورج يُمطر شباك ماينز بثلاثية في البوندسليجا
أوجسبورج
حقق أوجسبورج فوزا سهلا بثلاثية نظيفة خلال مواجهة ماينز، خلال منافسات الجولة الـ 20 من بطولة الدوري الألماني " البوندسليجا" .
وسجل ألفريد فينيوجاسون لاعب أوجسبورج الثلاثة أهداف في الدقائق 8 و 34 من ركلتي جزاء، فيما سجل الهدف الثالث وتأكيد الفوز في الدقيقة 54 من أحداث اللقاء .
بتلك النتيجة رفع أوجسبورج رصيده إلي النقطة 18 في المركز الـ 15 في تجمد رصيد ماينز عند النقطة الـ 27 في المركز الـ 11
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