كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 06:59 مساءً - بالفيديو.. أوجسبورج يُمطر شباك ماينز بثلاثية في البوندسليجا

أوجسبورج

حقق أوجسبورج فوزا سهلا بثلاثية نظيفة خلال مواجهة ماينز، خلال منافسات الجولة الـ 20 من بطولة الدوري الألماني " البوندسليجا" .

وسجل ألفريد فينيوجاسون لاعب أوجسبورج الثلاثة أهداف في الدقائق 8 و 34 من ركلتي جزاء، فيما سجل الهدف الثالث وتأكيد الفوز في الدقيقة 54 من أحداث اللقاء .

بتلك النتيجة رفع أوجسبورج رصيده إلي النقطة 18 في المركز الـ 15 في تجمد رصيد ماينز عند النقطة الـ 27 في المركز الـ 11