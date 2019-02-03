كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 06:59 مساءً - بالفيديو.. فيورنتينا يتعادل مع أودينيزي 1-1 في الدوري الإيطالي

فيورنتينا وأودينيزي

تعادل فريق فيورنتينا مع مضيفه أودينيزي 11 خلال المباراة، التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم والتي شهدت أيضا تعادل جنوه مع ساسولو بذات النتيجة وسبال مع تورينا سلبيا.

وتقدم أودينيزي بهدف سجله جينس ستريجير لارسين في الدقيقة 56،وتعادل إديميلسون فيرنانديز لفيورنتينا في الدقيقة.65

ورفع فيورنتينا رصيده إلى 31 نقطة في المركز التاسع،كما رفع أودينيزي رصيده إلى 19 نقطة في المركز السادس عشر.

وفي المباراة الثانية، فشل ساسولو في الحفاظ على تقدمه بهدف نظيف وتعادل

مع جنوه.11

وتقدم ساسولو بهدف سجله فيليب ديرويتشيتش في الدقيقة 28،وتعادل جنوه عن طريق أنتونيو سانابريا في الدقيقة.41

ورفع ساسولو رصيده إلى 30 نقطة في المركز الحادي عشر،كما رفع جنوه رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث عشر.

وفي المباراة الثالثة، خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت سبال بضيفه تورينو.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المريين ليحصل كل منهما على نقطة.

ورفع تورينو رصيده إلى 31 نقطة في المركز العاشر بفارق الأهداف خلف فيورنتينا صاحب المركز التاسع، كما رفع سبال رصيده إلى 22 نقطة في المركز الرابع عشر.