كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 06:59 مساءً - بالفيديو.. الجيش يُدمر الدفاع الجديدي في معقله بالدوري المغربي

الجيش الملكي

نجح فريق الجيش الملكي في العودة لسكة الانتصارات من جديد، بعدما تغلب على مضيفه الدفاع الجديدي، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأحد، على ملعب بن أحمد العبدي ضمن الجولة الـ16 من الدوري المغربي.

ويدين الجيش بالفضل في العودة إلى الديار بنقاط المباراة كاملة، إلى متوسط الميدان مهدي برحمة الذي سجل ثنائية في الدقيقتين 44 و82 من ركلتي جزاء، فيما وقع إبراهيم البزغودي على ثالث الأهداف في الدقيقة 91.

وكان الفريق الجديدي هو السباق بالتسجيل بواسطة لاعبه طارق أستاني في الدقيقة 41، إلا أن صاحب الأرض فشل في الحفاظ على تقدمه ليواصل السقوط للمباراة الثانية تواليا.

المواجهة سجلت حالتي طرد في كلا الفريقين، بخروج علي بامعمر من الجديدي وعبدالواحد الشخصي من الجيش بالبطاقة الحمراء في الدقيقتين 81، و87.

ويعد هذا الإنتصار هو الأول لمدرب الجيش الجديد كارلوس ألوس في ثالث مباراة له مع الفريق ليرتقي إلى المركز العاشر على لائحة الترتيب بـ18 نقطة، خلف الدفاع الجديدي الذي تجمد رصيده عند النقطة 20.