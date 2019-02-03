كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 06:59 مساءً - بالفيديو.. الحزم يقتنص فوزاً صاعقاً من الفيصلي بالدوري السعودي

الحزم والفيصلي

قلب الحزم الطاولة على مضيفه الفيصلي، ليهزمه (2-1) ضمن الجولة الـ18 من دوري المحترفين السعودي، اليوم الأحد.

وبذلك، رفع الحزم رصيده إلى 19 نقطة، في المركز الـ12، وبقي رصيد الفيصلي عند النقطة 24، في المركز الثامن.

وسجل هدف الفيصلي، دينلسون بيريرا، في الدقيقة 55، بصناعة رائعة من الكويتي، فهد الأنصاري.

لكن السوري يوسف قلفا، لاعب الحزم، أرسل كرة عرضية، في الدقيقة 79، تمكن جون باجوي من وضعها في شباك الفيصلي، مسجلًا التعادل.

ومن هجمة مرتدة للحزم في الدقيقة 93، سدد أسامة الخلف كرة ساقطة، من خارج منطقة الجزاء، على يمين حارس الفيصلي، مصطفى ملائكة، ليمنح فريقه الفوز (2-1).