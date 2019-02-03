كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 06:59 مساءً - خطة قومية لخفض معدل الإصابة بالأورام في مصر

كشف الدكتور طارق هاشم مستشار وزير الصحة للأورام، الإعلان عن الخطة القومية لمكافحة الأورام وخفض معدلات الإصابة بعد اعتماد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة لها، مشيرا إلى أنه سيتم شن حملة للتوعية على مستوى الجمهورية تتكاتف بها كل مؤسسات الدولة، لأنها ليست مهمة وزارة الصحة فقط.

وعن أهم ملامح الخطة أوضح الدكتور طارق هاشم، أنه سيتم توعية المواطنين بمخاطر مسببات السرطان وتفعيل القوانين التي من شأنها منع التدخين، وزيادة الضرائب على التبغ فضلًا عن التوعية من مخاطر زيادة الوزن.

وأضاف شوقي في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن أكثر أنواع السرطانات لدى السيدات هي أورام الثدي، إلا أن مصر مازالت في المعدلات العالمية، لكن يتم اكتشاف المرض متأخرا في مصر، نظرا لأنه لا يوجد برامج قومية مفعلة للكشف المبكر، وأورام المثانة ظلت لفترات كانت الأكثر انتشارا، لأنها نتيجة زيادة الإصابة بالبلهارسيا، وبعد القضاء عليها انخفض الإصابة بسرطان المثانة.

وأكد أنه لا يوجد قوائم انتظار في الجراحات، وحاليا جار حصر الأماكن التي قد يكون فيها قائمة انتظار بالنسبة لجلسات العلاج الإشعاعي، خاصة أن أجهزة الإشعاع مكلفة.

وأشار مستشار وزير الصحة للأورام إلى أنه سيتم حصر الأجهزة وتوزيعها الجغرافي للتنسيق بين المراكز، لمنع وجود عدد كبير من المرضى على مكان، وآخر لا يوجد عليه انتظار.

جدير بالذكر أن الدكتور طارق هاشم ناقش ضرورة تفعيل قاعدة بيانات مرضى الأورام والتكامل والتنسيق بين مراكز الأورام لضمان تقديم أفضل خدمة للمرضى وبحث إنشاء مركزا داخل مستشفى الأحرار التعليمي لما لديها من الإمكانيات والكفاءات البشرية ما يؤهلها لتكون مركزا لعلاج الأورام متميزا، وهناك مقترح لإنشاء معجل خطي للعلاج الإشعاعي بالمستشفى، كما أثنى على دور لجنة الأورام بمستشفى الأحرار والقائمين عليها لما تقدمه من مناقشات علمية تضمن اتخاذ أنسب القرارات العلاجية للمرضى وكذلك رفع المستوى العلمي للأطباء.