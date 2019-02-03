كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 06:59 مساءً - فيديو - أول فيلم رعب تونسي يخترق عالم السحر
قال الفنان هادي الماجري، إن فيلم دشرة التونسي، تجربة جديدة من نوعها في تونس والعالم العربي.
وأضاف الماجرى في حوار خاص لبرنامج يوم جديد المذاع على فضائية الغد، أن معنى اسم دشرة أى منطقة ريفية مهجورة.
وأوضح الماجري، أن الفيلم حقق نجاحات عديدة سواء لدى الجمهور أو لدى المهرجانات العالمية التي شارك فيها .
وأكد الماجري أنه بالرغم من مشاكل التصوير وبرودة الطقس إلا أن رغبة الجميع في نجاح العمل جعل الفيلم متميز قائلا: إن الايمان بالفكرة ومشاعر الحب بين فريق العمل وراء نجاح الفيلم .
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