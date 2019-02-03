كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 06:59 مساءً - المبعوث الأممي إلى ليبيا: سألتقي السراج وحفتر وصالح قريباً

كشف المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط"، الأحد، عن لقاءات ستجمعه قريباً مع رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج ثم المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني، والمستشار عقيلة صالح.

وأعرب عن تفاؤله بحلحلة الأمور على المسار السياسي في البلاد خلال العام الحالي حال اتفاق الأطراف الفاعلة.

وكان سلامة التقى، السبت، وزير الخارجية المصري سامح شكري، في القاهرة للتباحث بشأن آخر المستجدات على الساحة الليبية، كما التقى أمين عام الجامعة العربية.

وقال المبعوث الأممي في مؤتمر صحافي بعيد لقائه أحمد أبو الغيط، إنه ليس مع إجراء انتخابات بليبيا تفاقم الأزمة، مشيراً إلى أن الأزمة بحاجة إلى تسوية تاريخية شاملة.