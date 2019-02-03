كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 06:59 مساءً - تفاصيل مثيرة بالفيديو - لحظة اكتشاف مقبرة أثرية بالقرب من الأهرامات

كشف العميد يوسف مختار، مدير إدارة شرطة السياحة والآثار بالجيزة، تفاصيل اكتشاف مقبرة أثرية داخل منزل بجوار الأهرامات.

وأوضح أنه عقب تقنين الإجراءات تم مداهمة المكان المتحرى عنه بوجود بعض الأشخاص يقومون بالتنقيب عن الآثار، وأن "هانى. أ. ب" 37 سنة، مقيم نزلة السمان، بالحفر خلسة بمسكنه الكائن بجوار سور المنطقة الأثرية بالجيزة، بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.

وعقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية من ضباط الإدارة بالاشتراك مع ضباط قسم شرطة الأهرام (بمديرية أمن الجيزة)، وبالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطنى – الأمن العام) باستهداف مسكن المأذون وتفتيشه.

من جانبه أضاف المقدم إسلام ياسين الضابط بالإدارة، أن الحفر على عمق 6 أمتار وتوصل إلى مقبرة كاملة ونقوش بالجدران ومجموعة من التماثيل الجدارية "رجلين وسيدة".

وبتفتيش المسكن تبين عدم تواجد المتحرى عنه، وعُثر بداخل المسكن على حفرتين الأولى: بشكل مستطيل بأبعاد 1م × 1،5م وعمق 1،5م يصل لممر مُستعرض طوله 1،5م تقريبًا يؤدى لغرفة منحوتة في الصخر بمساحة 2م×2،5م تقريبًا، لها باب وهمى أسفله بئر منحوت في الصخر غير مكتمل.

الثانية: على شكل مستطيل بأبعاد 1م × 1،5م وعمق 4م تقريبًا يؤدي لممر طوله 1م يصل إلى بهو مستعرض بمساحة 5م × 2 م على جدرانه 6 تماثيل جدارية منحوتة في الصخر مُهشمة الرأس وبعض الأرجل، كما تبين وجود إناء فخاري بحالة سيئة مُهشم الفوهة وتم ضبط الأدوات المستخدمة في الحفر.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتعيين الحراسة اللازمة على موقع الحفر وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.