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كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 06:59 مساءً - الكشف على 300 مريض و60 عملية عيون مجانا فى قافلة طبية لمستقبل وطن الجيزة
نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بالصف بمحافظة الجيزة برئاسة محمود سليم شورى ، قافلة طبية متخصصة فى الرمد وعلاج أمراض العيون بالتعاون مع مركز ماس للعيون طافت عدد من قرى الصف ، وذلك تحت رعاية النائب علاء عابد نائب رئيس حزب مستقبل وطن .
بدأت القافلة بقرية الحى، وقد تم الكشف على 300 مريض، وتم اجراء 60 عملية مياه بيضاء وزرع عدسات مجانا بدون مقابل .
وقال تامر قنديل، عضو هيئة الحزب، ان القافلة تأتى من ضمن فعاليات الحزب تخفيفا على أهالينا ومساهمة منا فى المشاركة مع الناس فى حل مشاكلهم بداية من علاج الامراض وغيرها من المشاكل .
وقد شارك فى القافلة من الحزب، أمين الوحدة الحزبية بالحي محمد سمير قنديل، أمين التنظيم عاطف عبدالله عبدالحليم ، امين الشباب مصطفي محمود جاد .
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