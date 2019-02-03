كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 06:59 مساءً - وزير الاقتصاد الألمانى يشهد وضع حجر أساس الجامعة الألمانية بالعاصمة الإدارية

قالت السفارة الألمانية فى القاهرة، إن بيتر ألتماير، الوزير الألماني للاقتصاد والطاقة، حضر مراسم وضع حجر الأساس لإنشاء الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ونشرت السفارة الألمانية، عبر حسابها الرسمى على تويتر، قائلة: "خلال زيارته لمصر، حضر بيتر ألتماير، الوزير الألماني للاقتصاد والطاقة، مراسم وضع حجر الأساس لإنشاء الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما زار عدد من الأماكن الهامة بالعاصمة الجديدة، من بينها محطة الكهرباء المدارة بالغاز والتي أنشأتها شركة سيمنز الألمانية".

وكان قد استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم "بيتر ألتماير" وزير الاقتصاد والطاقة الألماني، وذلك بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بالإضافة إلى السفير "يوليوس جيورج لوي" سفير ألمانيا بالقاهرة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب بزيارة وزير الاقتصاد الألماني لمصر، والتي يرافقه خلالها وفد كبير من أعضاء البرلمان الألماني ومسئولي كبرى الشركات الألمانية.



