كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 06:59 مساءً - الامارات والمسيحيون.. حقائق واحصائيات

على أرض دولة الإمارات يعيش مقيمون من نحو 200 جنسية، بينهم مسيحيون يتمتعون، كما غيرهم، بالحياة الكريمة والاحترام والمساواة، وهي قيم رسختها الدولة، التي أصبحت مثالا رائدا في التسامح والتعددية الثقافية.

ويعود وجود المسيحية في الإمارات إلى قرون خلت، إذ أظهرت الاكتشافات الأثرية عام 1992 في جزيرة صير بني ياس، المأهولة منذ آلاف السنين، وجود دير مسيحي بني في القرن السابع الميلادي.

وحديثا، بنيت أول كنيسة في إمارة أبوظبي عام 1965، على قطعة أرض تبرعت بها الإمارة، وحملت اسم "سانت جوزيف الكاثوليكية".

أما أول قداس بالإمارة، فقد نظم عام 1958 في قصر الحصن، وفي إمارة دبي المجاورة بنيت أول كنيسة عام 1967، وحملت اسم "القديسة مريم".

وقبل بناء الكنائس وتحديدا في الخمسينيات، كان الكهنة يأتون إلى بيوت المسيحيين للصلاة فيها، وفق ما قال لـ" سكاي نيوز عربية" كاهن الجالية الفرنسية في دبي، الأب طانيوس جعجع.

وتوالى افتتاح الكنائس وإفساح المجال أكثر أمام المسيحيين لممارسة شعائر دينهم بحرية كاملة أسوة بغيرهم، مع قيام دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1971، وقدوم الوافدين، ومن ضمنهم المسيحيين، للعمل والإقامة على أرضها.

وتحتضن الإمارات اليوم كنائس في مختلف أرجائها ولشتى الطوائف المسيحية، مثل الكاثوليك والروم الأرثوذكس والأقباط والأرمن والسريان، والإنجيليين والأنغليكان.

ومن أبرز الكنائس في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، كنيسة القديس جوزيف، وكنيسة القديس بولس، والكنيسة الإنجيلية، والكنيسة الأرمنية، وكنيسة القديس نيكولاس، وكاتدرائية النبي إلياس الأرثوذكسية، وكنيسة القديس أندرو، وكنيسة القديس جورج، والكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وفي المجمل فإن هناك 45 كنيسة على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.