كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 06:59 مساءً - غدا - عمرو الليثي يلتقي بالمطربة العائدة للفن شاهيناز

يستضيف الاعلامي د. عمرو الليثي غدا الاحد المطربة العائدة للفن شاهيناز في العاشرة مساء غدا ببرنامج واحد من الناس علي شاشة النهار

وتكشف العديد من الأسرار حول اعتزالها وارتدائها الحجاب وأسباب عودتها للفن مرة اخري

كما تكشف أسباب الصراع بينها وبين الموسيقار حلمي بكر