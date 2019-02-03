كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 06:59 مساءً - محمد الباز يدشن هاشتاج بعنوان "ضحايا البرادعي"

دشن الدكتور محمد الباز مقدم برنامج 90 دقيقة على قناة المحور هاشتاجا تحت اسم "ضحايا البرادعي"، على موقع التدوينات المصغرة تويتر، وذلك ليكون منصة لعرض ضحايا الرأى من الدكتورمحمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية السابق جيث قام بحذف تغريدات وحسابات كل من يعارضه على تويتر.

وأضاف خلال برنامجه: "يجب أن نظهر على هذا الهاشتاج أن البرادعي يدعو لمزيد من الحريات رغم أنه يمارس الديكتاتورية على تويتر".

وتابع: "البرادعي كان السبب فى تواصل النظام مع الإخوان بعد ثورة 30 يونيو وهو ماسبب مشاكل".