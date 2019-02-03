كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 06:59 مساءً - الجيش اليمنى يعلن وفاة نائب رئيس الأركان بعد إصابته بقاعدة العند

أفادت مصادر "العربية" أن اللواء صالح الزنداني، نائب رئيس الأركان في الجيش اليمني، توفي إثر إصابته في الهجوم الذي نفذته طائرة مسيرة لميليشيات الحوثي، واستهدف قاعدة العند العسكرية جنوب اليمن أوائل يناير الجاري.

وأكدت مصادر عسكرية في عدن، أن اللواء الزنداني هو ثاني قائد عسكري كبير يخسره الجيش اليمني نتيجة هجوم الانقلابيين على قاعدة العند.

وكان اللواء محمد صالح طماح، رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية، توفي في وقت سابق الشهر الماضي متأثراً بجروح أصيب بها في نفس الهجوم.