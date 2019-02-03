كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 06:59 مساءً - بشاري: زيارة بابا الفاتيكان للإمارات حدث تاريخي وعُرس للعرب

قال الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة بدبي، الدكتور محمد بشاري، إن زيارة بابا الفاتيكان، البابا فرانسيس، للإمارات تُعد حدث تاريخي لدول الخليج والدول العربية، إذ ستنقل العلاقات مع الفاتيكان من دائر الحوار إلى دائرة التعاون من أجل اسعاد البشر كافة.

وأضاف بشاري خلال لقاء له على فضائية الغد الإخبارية، مع الإعلامية هبة الغمراوي، أن تلك الزيارة تأتي في ظل صراعات دمية يشهدها العالم مرتكزة على تفسير خاطئ للنصوص الدينية، مشيرا إلى أن تلك الزيارة تأتي ضمن الخطوات التي يقوم بها ولي عهد الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، لإطفاء الحرائق في العالم والتي تزهق أرواح الملايين، ورأى أن تلك الزيارة تُعد حدث تاريخي وعُرس سيحتفل به كل العرب والمسلمين.

وأوضح بشاري أن بابا الفاتيكان سيلتقي بكثير من الرموز الدينية، سواء الإسلامية وعلى رأسهم شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب، وقيادات دينية مسيحية من كافة الدول العربية، متابعاً أن المؤتمر المزمع عقده ليحدد أن العلاقة التي يجب أن تكون بين رجال الدين هي علاقة مبنية على صناعة ثقافة السلم والسلام للقضاء على الجماعات التي استطاعت أن تختطف الدين وتوظفه في النزاعات العرقية والطائفية والحروب التي نشهدها على الساحة الدولية.

وأشار بشاري إلى أن المُعوّل من استضافة الامارات لحوار الأديان تحت عنوان "الإخوة الإنسانية" اللقاء بين القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية، ثانيا تكسير الهوة الموجودة بين المنظومة الغربية والمسيحية ثم العربية والإسلامية، وأيضا بناء الجسور من أجل صناعة الأمل للعيش سويا في ظل دولة المواطنة التي يسودها السلام والحب.