كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 06:59 مساءً - تعرف علي التفاصيل الكاملة لمزاد "المالية" لبيع أجهزة كمبيوتر وسيارات

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، التابعة لوزارة المالية، عن مزاد لبيع سيارات وبضائع جهات حكومية مختلفة، جاءت كالتالي: جلسة مزاد 3 فبراير المقبل لبيع سيارات هيئة النقل العام والهيئة القومية لسكك حديد مصر، ملاكي وأتوبيس و"ميني باص"، ماركات "نصر وداتسون وفولكس وشيفروليه"، وبضائع هيئة النقل العام.

جلسة مزاد 4 فبراير، وخصصت لبيع سيارات ماركات "نصر وشيفروليه وهيونداي وميتسوبيشسي وفيات ومرسيدس وهيونداي وسوزوكي"، وبضائع جهات حكومية.

جلسة مزاد 5 فبراير، وخصصت لبيع بضائع أجهزة كبيوتر، وقطع غيار سيارات وتليفونات محمولة، ومراوح وترانسات.

جلسة مزاد 6 فبراير، وخصصت لبيع سيارات ماركات "بيجو وميتسوبيشي ومرسيدس فان وأوبل فكترا ومازدا"، وبضائع جهات حكومية.

وتقام جلسات المزاد بقاعة النادي المصري بعين الصيرة، 12 ظهرا، وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية، نظير مبلغ 400 جنيه، و10 آلاف جنيه تأمين دخول المزاد، ويتم دفع 30% فور رسو المزاد وباقي الثمن خلال 15 يوما.