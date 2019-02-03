كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 06:59 مساءً - بيان عاجل من غادة والي لأصحاب المعاشات - 400 مليون جنيه مبروكين عليكم
بيان عاجل من غادة والي لأصحاب المعاشات - 400 مليون جنيه مبروكين عليكم
بيان عاجل من غادة والي لأصحاب المعاشات - 400 مليون جنيه مبروكين عليكم
أعلنت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى انتظام عمليات صرف المعاشات خلال أول الجمعة وأمس السبت وأن يوم الجمعة الأول من فبراير سجل 227 ألف حركة صرف، بقيمة إجمالية تصل إلى 269 مليون جنيه موزعة على منافذ صندوقى الهيئة، وكذلك الصرافات الآلية، حيث سجلت منافذ صندوقى الهيئة 11.146 ألف حالة بقيمة إجمالية تصل إلى 17 مليون جنيه، وسجلت ماكينات الصراف الآلى 216 ألف حالة بقيمة إجمالية تصل إلى 252 مليون جنيه.
بينما بلغت إجمالى عمليات الصرف اليوم السبت الثانى 380 ألف حركة صرف بقيمة إجمالية تصل إلى 438 مليون جنيه موزعة على منافذ صندوقى الهيئة، وكذلك الصرافات الآلية، حيث سجلت منافذ صندوقى الهيئة 367 ألف حركة صرف بقيمة إجمالية 419 مليون جنيه، وسجلت ماكينات الصراف الآلى 11 ألف حركة صرف بقيمة إجمالية 18 مليون جنيه.
كما أكدت اللجنة على أهمية اصطحاب أصحاب المعاشات لبطاقات الرقم القومى أثناء التوجه لصرف المعاش المستحق لهم لتحديث بعض البيانات الخاصة بهم.
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