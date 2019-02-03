عقب الخسارة من جورماهيا.. كيف تتعاملين مع زوجك الزملكاوي بعد الهزيمة؟

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، هزيمة من نظيره جورماهيا، في مباراة الجولة الأولى للمجموعة الرابعة في إطار كأس الكونفيدرالية الأفريقية، خارج أرضه.

وتواجه العديد من السيدات صعوبة في التعامل مع أزواجهن، من مُشجعي النادي الزمالك، بعدما سيطرت عليهم مشاعر الإحباط، ما قد يزيد المشكلات الزوجية.

وتُقدم "هن" بعض النصائح للتعامل مع زوجك الزملكاوي، حسبما ذكرها موقع "pairedlife":

- استقبليه بابتسامة هادئة، وحضري له عشاء يُفضله.

- لا تحاولي تصعيد الصراع بينكما، فتجنبي الحديث عن الموضوعات التي قد تثير غضبه.

- لا تحاولي استغلال غضبه في الارتجال للمشكلات الموجودة بينكما، بل تجنبيه لفترة قصيرة.

- اهمليه حتى يهدأ ثم تحدثي معه بهدوء واخبريه إنها بالنهاية لعبة لها المكسب والخسارة.

- وجهي لزوجك بعض الكلمات التحفيزية، فقولي له "إنها مُجرد لعبة كرة، وهزيمة ستزول مع أول مكسب قادم لفريقك المُفضل".

- حاولي تذكيره بلحظات رومانسية بينكما لشغله عما يثير ذعره.

- اعرضي عليه الخروج سويًا، لتغيير جو والاستمتاع سويًا بعيدًا عن مشاحنات الكرة.

- اعرضي عليه ترك الهاتف، ووسائل التواصل الاجتماعي، حتى لا يقرأ ما يثير غضبه.

- لا مانع من الاتجاه لبعض اللحظات الفكاهية حتى تبعديه عما يشعر به.

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