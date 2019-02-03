بالصور| "لم أندم على ارتدائه وبقلعه مع صحباتي".. تصريحات لشهيرة حول الحجاب

أثارت الفنانة شهيرة الجدل، عقب ظهورها بدون غطاء للرأس، خلال حضورها معرض و"بازارًا" داخل أحد "المولات التجارية" بمناسبة أعياد الحب، لتوفير متطلبات واحتياجات المرأة.

وتأتي تلك الخطوة، بعد سلسلة من تصريحات شهيرة المثيرة للجدل حول الحجاب خلال الـ9 أشهر الماضية.

ورصد "هن" أبرز تعليقات الفنانة حول "غطاء الرأس"، نعرضها خلال الفقرات التالية:-

ردت شهيرة على الانتقادات التي تعرضت لها، لظهورها دون حجاب بصحبة صديقاتها عدة مرات، قائلة لـ"الوطن": "مش بتفرق معايا الانتقادات.. أنا ليّا اعتقاداتي الخاصة"، في يناير الماضي.

بينما بررت ظهورها دون غطاء للرأس في المقطع الذي بثته الإعلامية سهير جودة عبر"إنستجرام"، خلال حفل عيد ميلاد إحدى صديقاتها، الشهر الماضي، موضحة أن الحضور مقتصراً على السيدات فقط، مؤكدة أنها ملتزمة بغطاء الرأس منذ 25 عاما، حتى وإن تخففت قليلاً منه، ولكنها غير معتادة على عدم ارتدائه وسط العامة والرجال، مؤكدة عدم انزعاجها من مقطع الفيديو.

وفي سياق متصل، علقت شهيرة، على ظاهرة تخلي الفنانات عن الحجاب، قائلة: "اللي يخلع يخلع، واللي يلبس يلبس، أنا مش مشيخة الأزهر وكل واحد حر".

وتحدثت شهيرة، باستفاضة عن الحجاب، خلال استضافتها مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "شيخ الحارة"، منذ 9 أشهر، وقالت إن طريقة حجابها اختلفت عن الماضي، لأن شعرها كان فتنة في السابق، والآن تعتبر نفسها "قواعد من النساء" وستخلع الحجاب "قريبًا".

وأضافت: "السيدات فاهمين خطأ بأن طاعة الله في ارتداء قماشة على الرأس"، متابعة: "عمري ما قولت لحد قوم حط حاجة على شعرك، وإلا كنت قولت لبنتي؛ ولكنها عمرها ما لبست عريان".

يشار إلى أن شهيرة ظهرت دون حجاب اليوم، بصحبة سهير رمزي، التي تخلت عن غطاء الرأس أيضا، بصحبة مصمم الأزياء هاني البحيري، والإعلاميتين هويدا بهجت وسهير جودة.

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