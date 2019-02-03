كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 05:31 مساءً - قبل متقدم في الحج السياحي.. اعرف الشركات المعتمدة من الحكومة

قال يسري السعودي، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، إن جميع شركات السياحة المنظمة للحج السياحى تضع في مداخل مقراتها موافقة وزارة السياحة على السماح للشركة بتنظيم الحج، بالإضافة إلى البرامج المتوفرة لديها متضمنة الأسعار والخدمات ويمكن لأي مواطن الاستفسار من موظفى الشركة حتى لا يقع ضحية لطمع السماسرة.

وأضاف عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، أن توجه المواطنين مباشرة إلى الشركات السياحية يغلق الباب على المتاجرين بأحلامهم، خاصة أن شركات السياحة وفروعها تنتشر بكافة أنحاء الجمهورية ولا تحتاج إلى مجهود للوصول إليها.

وطالب السعودي، جموع المواطنين الراغبين في الحج السياحي بمعرفة حقوقهم جيدًا والحصول على مكتسباتهم، ولن يتحقق ذلك إلا بالتعامل المباشر بين المواطن والشركة، مؤكدا أن الوسيط لا تهمه هذه الحقوق وربما سعى لإخفاء بعضها لمصلحته الشخصية، وأن ما يهمه في المقام الأول والأخير مكاسبه.

وأشار إلى أن التطوير القادم في نظام الحج سواء بمصر أو السعودية والاتجاه إلى الميكنة والعمل الإلكتروني سيساعد في القضاء على هذه السلبية، حيث يشمل تسهيلات كبيرة في التقديم وإنهاء الإجراءات إلكترونيًا.