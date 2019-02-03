كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 05:31 مساءً - مكرم محمد أحمد يعلق على حكم القضاء بوقف منع رئيس الزمالك من الظهور إعلاميًا

قال رئيس المجلس الأعلى للاعلام، مكرم محمد أحمد، أنه يحترم أحكام القضاء وسينفذها.

جاء ذلك تعقيبًا منه على قرار قرار محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من رئيس نادى الزمالك، ووقف قرار منعه من الظهور الإعلامى، وإلغاء قرار رئيس المجلس الأعلى للإعلام بمنع ظهوره.

وأشار مكرم محمد أحمد، إلى أن المجلس الأعلى للإعلام سيأخذ رأي المستشار القانونى له، وأنه سيحترم الحكم الصادر وسينفذه.