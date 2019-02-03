كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 05:31 مساءً - كيف تغيرين من ديكور منزلك؟ 5 نصائح بسيطة وقليلة التكلفة

تبحث الكثير من السيدات على طرق جديدة لتغيير ديكور المنزل بين كل فترة وأخرى إلا أنهن يصدمن بتكاليف الأثاث والدهانات والديكوات، فيمكن تغير ديكور المنزل بأشياء بسيطة، وفقًا لموقع "Cosmopolitan":

1- مكان الأثاث

تغيير أماكن الأثاث سيضفي شعورًا كبيرًا بالاختلاف والتجديد لمنزلك، فيمكنك مثلًا وضعك حجرة السفر مكان الصالون. وأحيانًا يكون المنزل مكدسا بالأساس، فيمكنك أن تتخلصي من الأساس غير الضروري، ما يزيد المساحة من جهة، ويضفي تجديد على الديكور، وكذلك الحال على الأثاث والأغراض المخزنة.

2- الإكسسوارات

إكسسوارات الديكور مثل الفازات والتحف والتماثيل، وقصاري الزرع والنباتات، والتبلوهات والبراويز، كل هذه الأشياء تضفي مظهرًا أنيقًا وجميلًا على منزلك، عن طريق تغيرها أو زيادة عددها، أو شرائها إذا لم تكن موجودة.

ويجب أن تلاحظ أن تكون ألوان واستايل الإكسسوارات متماشي مع الديكورات، فإذا كان اتجاه ديكور منزلك مودرن يجب أن تتبعي الأسلوب ذاته. كما يجب أن تأخذي في اعتبارك عدم زيادة الإكسسوارات عن الحد اللازم حتى لا تشوهي مظهر منزلك.

3- وحدات الإضاءة

وحدات الإضاءة من أكثر العناصر التي تضيف جمال وأناقة للمنزل، وليس ضروريا أن تكون من الأنواع التي تحتاج إلى وصلات أو ثقب الحائط، فيمكن أن تضع "أبجورات" أو وحدات إضاءة موصلة من الخارج مثل الكرات الزجاجية المضيئة.

4- الوسائد الملونة

إذا كان ستايل منزلك مودرن يمكنك إضافة وسائد ملونة بألوان مختلفة إلى الأريكة، كما يمكنك أن تضيفى الوسائد الكبيرة على الأرض (مثل ستايل الديكور العربي).

5- المفارش

يمكنك تغيير مفارش منزلك كافة، بما فيها مفارش الطاولات والسفرة بما في ذلك السجاد في غرف المنزل المختلفة.