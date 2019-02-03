كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 05:31 مساءً - الارصاد تحذركم: انخفاض الحرارة 10 درجات وامطار لحد السيول

صرح الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأنه من المنتظر أن تشهد البلاد يومي الاثنين والثلاثاء ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة لتكون أعلى من معدلاتها بقيم تتراوح من 7-8 درجات مئوية عن المعدل الطبيعي لها، وتبلغ ذروة هذا الارتفاع يوم الثلاثاء مصحوبا بنشاط الرياح الجنوبية على شمال وغرب البلاد وسيناء، تكون مثيرة للرمال والأتربة مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق المكشوفة واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وأضاف عبدالعال، في بيان له اليوم عن حالة الطقس خلال الفترة من غد الاثنين حتى الجمعة القادم، أن درجات الحرارة يوم الأربعاء سوف تنخفض بقيم تتراوح من 9-10 درجات مئوية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة اعتبارا من يوم الثلاثاء وحتى نهاية الفترة يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية أحيانا على أغلب الأنحاء قد تصل لحد السيول على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء ومنطقة خليج السويس، على أن تنحصر فرص سقوط الأمطار يوم الجمعة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري وجنوب البلاد.

وينصح رئيس الأرصاد خلال هذه الفترة بعدم تخفيف الملابس وتجنب ممارسة الأنشطة البحرية خاصة على البحر المتوسط، والقيادة بهدوء على الطرق السريعة، نظرا لانخفاض الرؤية أثناء سقوط الأمطار.

وعن درجات الحرارة المتوقعة يومي الاثنين والثلاثاء فستكون السواحـل الشمالية الشرقية وشمال سيناء من 26 إلى 28 درجة مئوية، السواحـل الشمالية الغريبة من 24 إلى 26، محافظات الوجه البحري والقاهرة من 27 إلى 31 درجة مئوية، محافظـات شمال الصعيـد من 29 إلى 32 درجة مئوية، محافظات جنوب الصعيـد من 30 إلى 33 درجة مئوية، محافظات جنـوب سيناء من 25 إلى 28 درجة مئوية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة يومي الأربعاء والخميس فستكون السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء من 20 إلى 18 درجة مئوية، السواحـــل الشمالية الغربية من 18 إلى 17 درجة مئوية، محافظـات الوجه البحري والقاهرة من 20 إلى 19، محافظـات شمال الصعيد من 21 إلى 20 درجة مئوية، محافظات جنوب الصعيد من 30 إلى 29، محافظات جنـوب سـيناء من 27 إلى 25 درجة مئوية.

وتهيب الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالمسؤولين في المحافظات اتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير لمثل هذه الحالات، خاصة في المناطق المعنية بالسيول، كما يمكن الاتصال بالهيئة للاستفسار عن حالة الطقس المتوقعة على مـدار الـ24 ساعة على التليفون الآتي: 24646721.