كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 05:31 مساءً - شيرين تطرح «حُبه جنة» مع حسام حبيب .. فيديو

طرحت الفنانة شيرين عبدالوهاب أحدث أغنياتها المُصورة، «حُبه جنة»، كلمات محمد عاطف، وتأتى الأغنية ضمن ألبومها الأخير «نَسّاى».

ويشاركها زوجها، المطرب حسام حبيب، فى تصوير الكليب، ولكن دون ظهور مباشر، والأغنية من ألحان «مدين»، وتوزيع أحمد إبراهيم. بينما لم تستخدم الفنانة فى أغنيتها طرقاً متعددة فى التصوير إلا من خلال رقصها مع زوجها. ولم تكن هذه المرة الأولى التى تشارك فيها الفنانة زوجها، حيث سبقها تعاونهما فى أغنية «كل ما أغنى»، التى سبقت زواجهما، بينما استقبل جمهور «شيرين» الكليب بالعديد من التعليقات المختلفة بين مؤيد ومعارض، فأكد البعض أن الأغنية رومانسية ومليئة بالأحاسيس، بينما انتقد البعض أن الأغنية شبيهة بالأغنية التى شاركت فيها زوجها من قبل، فيما أشاد آخرون بالعمل سوى التصوير، الذى قالوا إنه من الممكن أن يكون أفضل من ذلك أو يتم تصويره بطريقة غير التى ظهر بها.

وطرحت الفنانة ألبومها الأخير «نَسّاى»، الذى ضم العديد من الأغنيات، ومنها: «كدابين» و«أبوالرجالة» و«ضعفى» و«تاج ع راسك» وأخرى.