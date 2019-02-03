- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 05:31 مساءً - معلمو ملوي تشارك في حفل تذكار العائلة المقدسة
كتب: محمود الشريف
شاركت النقابة الفرعية للمعلمين بملوى برئاسة احمد محمد احمد علي نقيب المعلمين بملوى نيابةً عن "خلف الزناتي" نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب في حفل تذكار دخول العائلة المقدسة ارض مصر بدير ابو حنس (كوم ماريا) وهو أحد طرق رحلة العائلة المقدسة للهروب الى مصر.
بدء الحفل بالسلام الجمهوري وتخلله بعض العروض الكشفية والرمزية التي تشرح هروب العائلة المقدسة الى مصر وكيف أن مصر كانت ولا زالت بلد الأمن والأمان وحاضنة الأديان والرسالات السماوية وأن أهلها في رباط ومحبة وسلام الى يوم الدين.
وأكد نقيب معلمي ملوي أن مصر ليست وطناً لشعبها فقط بل هي وطن لضيوفها وزائريها الذين يعشقونها ويعشقون شعبها الأصيل مشيداً بإحياء رحلة العائلة المقدسة في نهضة السياحة المصرية واستنهاض الروح الوطنية التسامحية للمصريين.
حضر الحفل كبار القيادات الكنسية القبطية والإسلامية وبعض شيوخ الأزهر وهيئة الأوقاف ورجال الثقافة والتعليم ولفيف من أطياف الشعب المختلفة بالمنيا وسلامه صدقي الكاشف امين الصندوق ورئيس لجنة غرب المركز وأحمد فتحي اسماعيل امين حزب مستقبل وطن مع بعض اعضاء النقابة الفرعية بملوي
كانت هذه تفاصيل خبر معلمو ملوي تشارك في حفل تذكار العائلة المقدسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البشاير وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.