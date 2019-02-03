كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 05:31 مساءً - معلمو ملوي تشارك في حفل تذكار العائلة المقدسة

كتب: محمود الشريف

شاركت النقابة الفرعية للمعلمين بملوى برئاسة احمد محمد احمد علي نقيب المعلمين بملوى نيابةً عن "خلف الزناتي" نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب في حفل تذكار دخول العائلة المقدسة ارض مصر بدير ابو حنس (كوم ماريا) وهو أحد طرق رحلة العائلة المقدسة للهروب الى مصر.

بدء الحفل بالسلام الجمهوري وتخلله بعض العروض الكشفية والرمزية التي تشرح هروب العائلة المقدسة الى مصر وكيف أن مصر كانت ولا زالت بلد الأمن والأمان وحاضنة الأديان والرسالات السماوية وأن أهلها في رباط ومحبة وسلام الى يوم الدين.

وأكد نقيب معلمي ملوي أن مصر ليست وطناً لشعبها فقط بل هي وطن لضيوفها وزائريها الذين يعشقونها ويعشقون شعبها الأصيل مشيداً بإحياء رحلة العائلة المقدسة في نهضة السياحة المصرية واستنهاض الروح الوطنية التسامحية للمصريين.

حضر الحفل كبار القيادات الكنسية القبطية والإسلامية وبعض شيوخ الأزهر وهيئة الأوقاف ورجال الثقافة والتعليم ولفيف من أطياف الشعب المختلفة بالمنيا وسلامه صدقي الكاشف امين الصندوق ورئيس لجنة غرب المركز وأحمد فتحي اسماعيل امين حزب مستقبل وطن مع بعض اعضاء النقابة الفرعية بملوي

