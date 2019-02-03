كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 05:31 مساءً - فيديو.. حادث مروع بروسيا يتسبب في مصرع 4 أطفال

لقى 7 أشخاص، بينهم 4 أطفال، مصرعهم وأصيب آخرون جنوب العاصمة موسكو، جراء تحطم حافلة تقل أطفالا صغارا كانوا في طريقهم إلى مسابقة رقص بروسيا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية، كانت الحافلة تقل 48 راكبا بينهم 33 طفلا، وتحطمت على بعد 110 أميال جنوب غرب موسكو.

وقال متحدث باسم الشرطة الإقليمية في كالوجا: "إن أحد أسباب الحادث هو انزلاق الحافلة وعدم تمكن السائق من السيطرة عليها".

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