كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 05:31 مساءً - فيديو.. حادث مروع بروسيا يتسبب في مصرع 4 أطفال
لقى 7 أشخاص، بينهم 4 أطفال، مصرعهم وأصيب آخرون جنوب العاصمة موسكو، جراء تحطم حافلة تقل أطفالا صغارا كانوا في طريقهم إلى مسابقة رقص بروسيا.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية، كانت الحافلة تقل 48 راكبا بينهم 33 طفلا، وتحطمت على بعد 110 أميال جنوب غرب موسكو.
وقال متحدث باسم الشرطة الإقليمية في كالوجا: "إن أحد أسباب الحادث هو انزلاق الحافلة وعدم تمكن السائق من السيطرة عليها".
اضغط هنا لمشاهدة الفيديو
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. حادث مروع بروسيا يتسبب في مصرع 4 أطفال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البشاير وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.