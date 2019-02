كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 05:31 مساءً - أجمل التصوير الفوتوغرافي "فن البناء"

مسابقة فن التصوير الفوتوغرافي المعماري "فن البناء"- هي منصة دولية لعرض أفضل تصوير رقمي للمحيط المعماري. والمسابقة مفتوحة للمصورين المحترفين والهواة على حد سواء.

يدير المسابقة (The Art of Building Photography) معهد "تشارترد للبناء" (Chartered Institute of Building) وتحتفي بإبداع الصناعة، وشغف الأشخاص العاملين بها، وتأثير عملهم على أولئك الذين يستخدمون البناء في نهاية الأمر. والفائز

والفائز في مسابقة التصوير الفوتوغرافي يي شيرني، من الولايات المتحدة، بصورته "عيد الميلاد داخل هيكل سمكة" (Christmas in Fish Skeleton) التي التقطها بواسطة هاتفه الخاص "آيفون"، من داخل مبنى مركز ويستفيلد التجاري العالمي

وقال: "هذا التصميم المعماري المذهل فتنني".