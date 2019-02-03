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كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 05:31 مساءً - في عيد ميلاهما... شاكيرا تقص شعرها وبرشلونة يحتفل ببيكيه
احتلفت المطربة الكولومبية من أصول لبنانية، شاكيرا، بعيد ميلادها الـ 42، اليوم السبت، بإجراء إطلالة جديدة.
والتقط مصورو "الباباراتزي" صورا حديثة لشاكيرا في برشلونة، بعدما قصت شعرها الأشقر الطويل، بينما ارتدت سروال جينز مع قميص أبيض وسترة سوداء ووشاح مزين باللون الأزرق.
وتكهنت تقارير بأن "نيولوك" شاكيرا الجديد، استعدادا لجولتها الغنائية المقبلة، وفقا لمجلة "هولا" الإسبانية.
ومن ناحية أخرى، احتفل نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، بعيد ميلاد اللاعب جيرارد بيكيه، صديق شاكيرا ووالد أطفالها، بعيد ميلاده، والذي يصادف عيد ميلاد صديقته.
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