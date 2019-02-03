كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 05:31 مساءً - لمدة 6 ساعات.. قطع المياه عن مدينة القناطر الخيرية غدًا



أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية قطع المياه عن مدينة القناطر الخيرية، وذلك غدا الإثنين الموافق 4/2/2019 من الساعة العاشرة مساءاً وحتى الساعة الرابعة من فجر يوم الثلاثاء الموافق 5/2/2019 وذلك لأعمال غسيل وتطهير شبكات المياه بالكلور. وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة . وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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