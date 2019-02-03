كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 05:31 مساءً - شاب بريطاني يصبح مليونير بسبب خطأ مصرفي

أصبح شاب بريطاني يبلغ من العمر 18 عاما، مليونير بسبب خطأ مصرفي من بنك "ناشونال" في مدينة بلفاست.

وفوجئ الشاب داين غليسبا، بوجود مبلغ 8.9 مليون جنيه إسترليني في حسابه البنكي، بحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

حصل غليسبا على شيكا من جدته، بقيمة 8.900 جنيه إسترليني، وقام بصرفه، ثم أودع المبلغ في حسابه الخاص بمصرفه المحلي في بلفاست يوم الخميس الماضي.

وفي صباح اليوم التالي، اكتشف الشاب أن رصيده البنكي زاد بشكل مبالغ فيه، الأمر الذي جلعه مليونير.

وأكدت والدته قائلة "لم نصدق ذلك، ظل ابني مليونيرا لبضع ساعات، كان هناك 8.9 مليون جنيه إسترليني في حسابه صباح الأربعاء".

وتابعت أن ابنها "قال سأطلب سيارة بورش، لكني قلت له لا تكن مضطربا، هذه ليست أموالنا، مشيرة إلى أنه "بالنسبة لشخص يبلغ من العمر 18 عاما، كان يريد فقط أن يخرج ويقضي يومه".

​وصرح المتحدث باسم البنك قائلا "قام العميل بدفع الشيك في الفرع، ولسوء الحظ كان المبلغ غير صحيح، ولوحظ الخطأ على الفور وتم تصحيحه في غضون ثوان، وفي حين أن المبلغ كان يظهر في رصيد داين غليسبا، لم تكن الأموال أبدا في حسابه".