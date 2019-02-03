كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 05:31 مساءً - بالفيديو.. جورماهيا الكيني يُلقن الزمالك درساً كروياً برباعية في الكونفدرالية

الزمالك وجورماهيا الكينى

حقق فريق جورماهيا الكيني فوزًا على نظيره الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة، التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى لمرحلة دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

وتقدم الزمالك بهدف عن طريق إبراهيم حسن ثم تعادل جورماهيا بالدقيقة 26، وتقدم بالدقيقة 38، ثم تعادل الفريق الأبيض عن طريق إبراهيم حسن بالدقيقة 44، ثم تقدم جورماهيا بالدقيقة 50 عن طريق اللاعب «كيبكروي»، وفي الدقيقة 90 يُسجل الفريق الكيني الهدف الرابع عن طريق اللاعب أوليتش.

وبذلك يحصد الفريق الكيني أول ثلاث نقاط بالمجموعة، ويظل رصيد الفريق الأبيض عند النقطة صفر.

بدأ الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من: «جنش، محمود علاء، محمود حمدي الونش، عبد الله جمعة حمدي النقاز، طارق حامد، فرجاني ساسي، محمود كهربا، إبراهيم حسن، يوسف أوباما، خالد بوطيب».

وحصل طارق حامد لاعب وسط الزمالك على إنذار مبكر بالدقيقة الثالثة، بعد تدخل عنيف مع أحد لاعبي الفريق الكيني.

ويسفر ضغط الزمالك المبكر عن هدف بالدقيقة السابعة، بعد تسديدة للاعب الفريق الأبيض إبراهيم حسن، ليعلن تقدم المارد الأبيض مبكرًا.

وفي الدقيقة 14 طالب لاعبو جورماهيا باحتساب ركلة جزاء، بسبب لمس الونش مدافع الفريق الأبيض للكرة بيده، إلا أن حكم اللقاء أمر باستمرار اللعب.

ويسدد فرجاني ساسي، بالدقيقة 19 بجوار مرمى جورماهيا، التي باتت الكرات العرضية تشكل خطورة تجاه مرمى الفريق الأبيض إلا أن دفاع الزمالك نجح في التعامل معها بنجاح.

ويتعرض عبد الله جمعة لتدخل قوي من جانب أحد لاعبي جورماهيا، إلا أنه استكمل اللقاء بشكل طبيعي بعد تلقي العلاج، وبعدها يسجل جورماهيا هدف التعادل بالدقيقة 26 عن طريق اللاعب جاكويس تيوسنجي، بعد خطأ من الونش، مدافع الفريق الأبيض، لتصل المباراة للدقيقة 30 والنتيجة تعادل إيجابي بهدف مقابل هدف.

وبالدقيقة 33 ينقذ جنش فرصة تهديق محققة للفريق الكيني، بالتعاون مع المدافع الونش الذي أخرج الكرة برأسه ثم أكملها جنش وتصدى لها، ويواصل جنش التألق ويتصدى لانفراد تام من الفريق الكيني بالدقيقة 35.

وبالدقيقة 38 يسفر ضغط جورماهيا عن هدف ثاني عن طريق جاكويس تيوسنجي، من ضربة رأس مميزة فشل جنش حارس الفريق الأبيض في التعامل معها، إلا أن إبراهيم حسن يعود مجددا ويسجل هدف التعادل بالدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدفين مقابل هدفين.

ومع بداية الشوط الثاني يهدر خالد بوطيب فرصة تهديف للزمالك، بعد أن فشل في تحويل عرضية كهربا، في شباك الفريق الكيني.

وعلى عكس سيطرة الزمالك مع بداية الشوط الثاني يسجل جورهاهيا الهدف الثالث بالدقيقة 50، من ضربة رأسية عن طريق اللاعب كيبكروي، وسط غياب تام للدفاع الأبيض.

وبعد الهدف الثالث يهدر الزمالك فرصة تعديل النتيجة ثم يهدر جورماهيا فرصة إضاف الهدف الرابع،وبالدقيقة 57 يشارك حميد أحداد بدلا من كهربا في أول تغييرات الفريق الأبيض باللقاء، ثم عمر السعيد بدلا من إبراهيم حسن في ثاني التغييرات.

وتستمر النتيجة بتقدم الفريق الكيني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حتى الدقيقة 60، ويسدد حميد أحداد أعلى مرمى الفريق الكيني بالدقيقة 64.

وبالدقيقة 72 يهدر خالد بوطيب فرصة إحراز هدف التعادل للزمالك ويطيح بالكرة أعلى مرى الفريق الكيني بشكل غريب، ويرد جورماهيا ويهدر انفراد محقق.

ويستمر تقدم جورماهيا أمام الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين حتى الدقيقة 75 من عمر اللقاء.

وبالدقيقة 76 يواصل خالد بو طيب إهدار الفرص السهلة ويهدر انفراد محقق ويحرم الفريق الأبيض من إحراز هدف التعادل.

وبالدقيقة 80 يشارك حازم إمام بدلا من الونش في آخر تغييرات الفريق الأبيض، إلا أن تغييرات السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأبيض، لم تضيف جديد بل ويسجل جورماهيا الهدف الرابع بالدقيقة 90 عن طريق اللاعب أوليتش، لينتهي اللقاء بفوز جورماهيا بأربعة أهداف مقابل هدفين.