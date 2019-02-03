كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 05:31 مساءً - وردة أساسياً مع أتروميتوس لمواجهة لاريسا بالدوري اليوناني
عمرو وردة
أعلن نادي أتروميتوس عن التشكيل الأساسي للفريق في مباراة اليوم أمام لاريسا في الجولة الـ19 من بطولة الدوري اليوناني.
ويشارك "عمرو وردة" مع فريقه منذ البداية للمباراة الثالثة على التوالي بعد انتقاله من باوك سالونيك في الميركاتو الشتوي الماضي.
ونجح الفرعون المصري خلال المباراتين الماضيتين في صناعة هدف لصالح فريقه في المواجهة التي جمعت أتروميتوس بمنافسه لاميا في الجولة 18 من بطولة الدوري.
ويحتل أتروميتوس قبل بداية المباراة المركز الرابع برصيد 30 نقطة، بينما يأتي لاريسا في المركز 12 برصيد 20 نقطة.
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