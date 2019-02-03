كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 05:31 مساءً - البنك المركزى: سددنا ديون قطر وتركيا بالكامل.. ولدينا سقف للإقتراض

لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزى

قالت لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزى، إن حجم الدين الخارجى بلغ نحو 93 مليار دولار فى ديسمبر 2018.

وأضافت أن البنك المركزى عادة لا يستلف لكن بعض الجهات المانحة طلبت وضع ودائعها لديه، وهناك 17 مليار دولار ودائع دول عربية بالبنك المركزى، مؤكدة أن البنك سدد ديون قطر وتركيا بالكامل، ومازال هناك ودائع للسعودية والكويت والإمارات.

وأكدت أنه وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، شكلت لجنة برئاسة وزيرة التخطيط وعضوية البنك المركزى لتحليل الأرقام تضع سقف للاقتراض الفترة القادمة، وقالت إن اللجنة على وشك الانتهاء من تقريرها الأول لعرضه على مجلس الوزراء.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة الشئون الاقتصادية، اليوم، لمناقشة طلب إحاطة بشأن تضخم ديون الدولة داخليا وخارجيا، ما ترتب عليه فوائد ضخمة وتحميل أعباء على كاهل الأجيال القادمة.