كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 05:31 مساءً - نوير يعود لبايرن ميونيخ قبل موقعة ليفربول
نوير
شارك مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونيخ الألماني في تدريبات الفريق البافاري اليوم الأحد بعد غيابه بالأمس في لقاء فريقه مع باير ليفركوزن بالدوري الألماني للإصابة.
ويسعى الحارس الدولي الألماني للحاق بفريقه في لقاء ليفربول بدور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا يوم 19 فبراير الجاري، فيما تأكد غيابه عن لقاء هامبورج يوم الأربعاء القادم بكأس ألمانيا.
وغاب نوير عن لقاء فريقه مع ليفركوزن بعد تعرضه للإصابة في اليد وخسر الفريق البافاري بثلاثة أهداف مقابل هدف.
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