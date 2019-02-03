كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 05:31 مساءً - ثلاثي الزمالك يشارك مع فريق الشباب

أحمد مدبولي ومحمد إبراهيم

شارك أحمد مدبولي ومحمد إبراهيم وأيمن حفني ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع فريق الشباب في مواجهة مصر المقاصة، والتي تجمع الفريقين بعد قليل في بطولة الجمهورية للشباب.

ووافق الجهاز الفني للفريق على مشاركة الثلاثي مع فريق الشباب، نظرا لعدم سفرهم مع الفريق لكينيا لمواجهة جورماهيا الكيني بالبطولة الكونفدرالية.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حاليا مع جورماهيا في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية.

وكان الجهاز الفني للزمالك اختار قائمة تضم 21 لاعبا لخوض المباراة، هم: محمود جنش وعماد السيد وعمر صلاح، وعبد الله جمعة وبهاء مجدي وحمدي النقاز وحازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغني، وطارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد حسن ومحمود عبد العزيز ويوسف أوباما ومحمود كهربا وإبراهيم حسن ومحمد عنتر، وحميد أحداد وعمر السعيد وخالد بوطيب

ويغيب عن الفريق كل من مصطفى فتحي للإصابة، ومحمد عبد السلام وأيمن حفني وأحمد مدبولي ومحمد إبراهيم وأحمد سيد زيزو