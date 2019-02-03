كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 05:31 مساءً - رمضان صبحي يواصل التأهيل في الأهلي

رمضان صبحي

واصل رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أداء التدريبات التأهيلية، على هامش مران الفريق الأحمر اليوم الأحد، على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

ويعاني رمضان من الإصابة بإجهاد في العضلة الأمامية، تعرض لها في مباراة الأهلي أمام وادي دجلة بالدوري الممتاز، حيث خرج في الدقيقة 70 وحل زميله صلاح محسن بديلا له.

وأدى صبحي تدريباته التأهيلية بالجري حول الملعب، ثم خاض تدريبات أخرى داخل صالة الجيمانزيوم.

وكان الأهلي قد فاز أمس على سيمبا التنزاني بخمسة أهداف دون رد في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي بعد غد الثلاثاء على استاد بتروسبورت في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.