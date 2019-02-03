كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 05:31 مساءً - مبادرة " صور نفسك واصنع تقريرك " لدعم الموهوبين واذعتها ببرنامج واحد من الناس

فى اطار دعم المواهب والقاء الضوء عليهم فى اطار الاعلام الجاد الذى يدعم المواهب ، أطلق الاعلامى د. عمرو الليثى مبادرة " صور نفسك واصنع تقريرك " لدعم الموهوبين فى كافة المجالات ببرنامج واحد من الناس على شاشة النهار

ووجه الليثى الدعوة عبر صفحته الرسمية على وسيلة التواصل الاجتماعى الفيس بوك بان يتم ارسال لقطات مصورة او فيديو فى كافة المجالات عبر صفحة البرنامج على الفيس بوك ولمدة دقيقتين سواء كانت مواهب غنائية ، موسيقية ، اعلامية ، او تصوير لموقف او حدث كمراسل للبرنامج والرسم والأفكار والمشاريع التى تخدم المجتمع وغير ذلك.

وسيتم اذاعات الفيديوهات والابداع الفنى لكل موهبة حقيقة يوم الاثنين ببرنامج واحد من الناس على شاشة النهار