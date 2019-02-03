كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 05:31 مساءً - انتحار شاب لمروره بحالة نفسية سيئة في الشرقية

شهدت قرية بندف التابعة لمركز منيا القمح في محافظة الشرقية اليوم الأحد انتحار شاب شنقالمروره بحالة نفسية سيئة.

وتلقى اللواء جرير مصطفى مساعد الوزير مدير أمن الشرقية إخطارا من اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ يفيد بانتحار شاب شنقا داخل منزله بقرية بندف التابعة لمركز شرطة منيا القمح.

وانتقلت قوة أمنية للمكان بقيادة الرائد محمد فؤاد رئيس مباحث مركز شرطة منيا القمح ومعاونيه والقوة المرافقة له وبالفحص تبين مصرع" طه.ع.ال" 29 عاما سائق داخل منزله شنقا لمروره بأزمة نفسية نتيجة أزمة مالية يمر بها المتوفى بحسب التحريات الأولية.

وبسؤال ذويه أقروا أن المتوفي كان يمر بأزمة نفسية شديدة دفعته للانتحار ولم يتهموا أحدا بالتسبب في وفاته ولم يشتبهوا جنائيا في الواقعة.

وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى منيا القمح المركزى تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة وأخطرت النيابة بإشراف المستشار محمد القاضي المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية للتحقيق في الواقعة.