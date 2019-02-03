كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 05:31 مساءً - محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج مساء اليوم الأحد، نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية يناير 2019، بنسبة نجاح بلغت 76%.

وأوضح الدكتور عمرو شلتوت، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج أن أعداد المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسي الأول على مستوى المحافظة بلغت 70531 طالبا وطالبة، حضر منهم 70393، كما بلغت أعداد الناجحين الحاصلين على 50% فأكثر 54533، بنسبة نجاح 76%.

وأضاف شلتوت أن إدارة أخميم التعليمية احتلت المركز الأول على مستوى المحافظة بنسبة نجاح 87.9%، تليها إدارة دار السلام التعليمية في المركز الثاني بنسبة نجاح 84%، ثم إدارات جرجا والبلينا بنسبة نجاح 80%، فيما احتلت إدارة طهطا التعليمية المركز الأخير بنسبة نجاح 59%.

وأكدت محافظة سوهاج نشر النتيجة عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة سوهاج.