كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 05:31 مساءً - السجن 3سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لإسرائيلى حاول تهريب مخدرات عبر منفذ طابا

أصدرت محكمة جنايات جنوب سيناء بجلستها اليوم الأحد، التي عقدت بمدينة الطور بسجن "يودا نسيم إسرائيل ساسون"، إسرائيلي الجنسية، 3 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط، وإلزامة بالمصاريف الجنائية لتهريبه مخدر البانجو عبر منفذ طابا.

صدر الحكم برئاسة المستشار معوض محمد محمود وعضوية المستشارين مجدى خميس ومحمد وفيق وبحضور محمد عبدالله وكيل النائب العام وسكرتارية عبدالرحمن عبدالعزيز.

وتعود أحداث الواقعة إلى أنه فى يوم 10 أكتوبر سنة 2018، وأثناء قيام رجال المنفذ بإنهاء إجراءات السفر وتفتيش الأشخاص والحقائب من خلال بوابة الكشف عن المعادن من خلال جهاز الاكس راى، وحال إنهاء الإجراءات عثر باحد حقائب المتهم ويدعى يودا نسيم إسرائيل، 23 سنة، عامل بمطعم بإسرائيل، ومقيم بيتج ميحفا، تل ابيب، ويحمل جواز سفر رقم 31746509 على كمية من نبات البانجو المخدر داخل كيس بلاستيك شفاف.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطى فتم تحرير محضر بالواقعة برقم 197 لسنة 2018 جنايات طابا وبعرض المتهم على نيابة نويبع قرر وكيل النيابة إخلاء سبيل المتهم بكفالة 500جنيه وفى حالة تعذره عن السداد يعرض مرة أخرى على النيابة وقام المتهم بسداد الغرامة وسافر إلى إسرائيل.

تم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات لتسجل برقم 359 لسنة 2018 كلى جنوب سيناء وبجلسة اليوم قضت المحكمة بحكمها المتقدم.